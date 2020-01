publié le 07/01/2020 à 07:53

Retour à la case négociation. Ce mardi 7 janvier, le gouvernement reçoit les syndicats et le patronat dans un nouveau round de concertations sur plus de deux semaines. Objectif : tenter d'éteindre un conflit contre la réforme des retraites, qui en est à son 34e jour de grève.

Face aux partenaires sociaux, seront présents Agnès Buzyn (Solidarités), Laurent Pietraszewski (Retraites), Olivier Dussopt (Fonction publique), mais aussi Muriel Pénicaud. En première ligne sur d'autres réformes menées malgré une fronde syndicale (code du travail, formation professionnelle, assurance chômage...), la ministre du Travail a été jusqu'alors peu présente sur le dossier.

Invité à l'antenne de RTL ce mardi, Édouard Philippe tend la main à Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT est favorable à une réforme du système de retraites par points. Cependant, la confédération a fixé une ligne rouge : "l'âge pivot". Pour éviter l'"âge d'équilibre", Laurent Berger a ainsi suggéré l'organisation d'une "conférence de financement" sur les retraites "jusqu'à fin juillet".

Une "bonne idée", selon le Premier ministre. "Je suis ouvert à des discussions sur beaucoup de sujets et j'entends parfois d'excellentes idées", a-t-il ajouté. "Je ne suis fermé sur aucune modalité. Je suis attaché à un principe qui est que cette réforme ne soit pas irresponsable et qui ne se poserait pas la question de comment on finance les avancées (...) On est prêt à faire des avancées. Elles doivent être garanties avec l'équilibre du système", explique Édouard Philippe.

VIDEO - #Retraites et âge pivot : "Je suis ouvert sur les modalités mais je ne veux pas d'une réforme irresponsable... La conférence de financement, c'est une bonne idée", @EPhilippePM dans #RTLMatin pic.twitter.com/3e8D9Cfass — RTL France (@RTLFrance) January 7, 2020