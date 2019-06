publié le 11/06/2019 à 13:41

Faites le tri. C'est l'injonction que lance une fois de plus le gouvernement aux professionnels de la restauration rapide. À eux seuls, ils émettent 180.000 tonnes de déchets d'emballages par an et 60.000 tonnes de déchets organiques. Les 15 grandes chaînes avaient été convoquées une première fois en janvier dernier, seules 5 avaient accepté de s'engager dans le recyclage : Cojean, Exki, Five Guys, Jour et Subway. Un nouveau rendez-vous avait lieu ce mardi 11 juin.



"La réunion est un succès. Quasiment l'ensemble, à part Burger King, qui est toujours en discussion avec sa direction, et Brioche Dorée, qui n'a pas daigné se rendre à la réunion, ont signé un contrat d'engagement pour améliorer le tri", s'enthousiasme Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. L'objectif pour eux est de trier au moins 70% de leurs déchets d'ici la fin de l'année et "90% d'ici la fin de l'année 2020 et 100% d'ici la fin de l'année 2021", indique-t-elle.

Brune Poirson explique sa méthode : "Je fais faire des contrôles par les services de mon ministère, ils constatent s'il y a des manquements ou pas, s'il y en a, alors je fixe des objectifs en conformité avec la loi, je demande à chacun de présenter un plan de mise en conformité". "S'ils ne respectent pas ce plan là, alors je dénonce et je continue à travailler sur une méthode et je n'hésiterai pas, si nécessaire, à changer le régime des sanctions", précise-t-elle.