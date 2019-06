et Yves Calvi

publié le 11/06/2019 à 10:10

Ils réclament davantage de moyens humains et financiers. Des personnels des hôpitaux publics se rassemblent à nouveau ce mardi 11 juin devant le ministère de la Santé. Aux urgences, les infirmiers, les aide-soignants et les brancardiers se déclarent épuisés et débordés. Lundi, 95 services s'affichaient en arrêt de travail.



Un malaise qui est en partie dû à un engorgement des urgences, devenues un "véritable fourre-tout de patients" affirme sur RTL Michaël Peyromaure, chef du service urologie à l’Hôpital Cochin. La Cour des Comptes estime ainsi à 20% le nombre de personnes dont la place n'est pas aux urgences.

Un chiffre largement sous-estimé pour le médecin. "À mon avis ce n'est pas 20%, c'est plus", estime-t-il. "Je dirais que la moitié des personnes qui se rendent aux urgences n'ont rien à y faire".

Ce phénomène, qui conduit à ces situations extrêmes, est-il simplement dû à une certaine "bobologie" ? "Il y a aux urgences un véritable fourre-tout de patients qui n'ont pas d'offres de soins ailleurs qu'à l'Hôpital. (...) Vous avez beaucoup de "bobologie" aussi", confirme le médecin.

Seulement, un autre facteur est aussi à l'oeuvre dans cet encombrement quotidien des services. "Vous avez également des personnes âgées que la famille va mettre aux urgences pour s'en débarrasser (...), avant les vacances, par exemple, parce qu'ils ne savent pas comment gérer cette situation", déplore Michaël Peyromaure.



Ce malaise dans nos services d'urgence existe d'ailleurs depuis un moment pour le médecin : "Cela fait un certain nombre d'années que cela ne va pas à l'Hôpital (...). Ce qui est nouveau c'est la forme que prend la contestation. (...) Le personnel soignant se met maintenant en arrêt de travail".