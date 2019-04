"Name and shame" : qu'est-ce que cette nouvelle arme du gouvernement ?

publié le 08/04/2019 à 17:56

Littéralement cela signifie "nommer et faire honte", "couvrir de honte". Il s’agit de montrer du doigt une entreprise qui s'est mal comportée. Le principe a été voté dans la loi Alimentation par exemple pour dénoncer les enseignes qui trient mal leurs déchets. Brune Poirson a donné le nom de qautre entreprises qui trient ou peu ou mal, et expliqué ce choix ce lundi 8 avril sur RTL.



Cette pratique devient de plus en plus courante en France. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, a promis de donner les noms des grandes surfaces qui n'appliqueront pas la loi sur les prix. La Loi Pacte prévoit aussi de rendre publique la liste des entreprises condamnées pour fraude fiscale. Le principe a déjà été appliqué par Marlène Schiappa en février dernier. Elle avait décidé d'afficher sur la porte de son ministère le nom de deux groupes qui avaient refusé de se rendre à une réunion sur l'égalité hommes/femmes. Muriel Pénicaud, la ministre du travail, avait elle menacé de publier les noms des entreprises qui embaucheraient des travailleurs illégaux.

Au Royaume-Uni, c'est une pratique courante. L’épisode le plus célèbre concerne en 2009 les députés britanniques qui avaient exagéré avec les notes de frais. La presse avait alors publié une liste de noms de parlementaires qui ont été sommés de rembourser et certains ont même démissionné.