Marseille : dans une école élémentaire, les 280 enfants se partagent 9 toilettes

publié le 11/06/2019 à 09:16

Les parents d’élèves de l’école élémentaire Malpassé Les Oliviers dans le XIIIe arrondissement de Marseille ont prévu de bloquer symboliquement ce mardi matin les portes de leur établissement. En cause : un manque criant de sanitaires dans l'établissement qui compte 280 enfants âgés de 6 à 11 ans. Sur les 22 sanitaires que compte l'école, seuls 9 sont en état de fonctionner.



"C’est un manque d’hygiène, de sécurité avec de grosses flaques d’eau toute la journée car des canalisations fuient, certains préfèrent se retenir de faire pipi jusqu’à 16h30", s'indigne Ismahène, l’une des déléguées de parents d’élèves.



Les 13 toilettes hors d’usage sont "bouchées ou n’ont plus assez de pression. Le directeur a préféré les condamner", selon ces mamans. Les écoliers, quand l’envie est trop pressante et que les rares sanitaires valides sont occupés, vont donc faire leurs besoins dans les toilettes de leurs instituteurs.

C’est fréquent que l’on m’appelle pour me dire qu’il s’est fait pipi dessus et que je dois venir le changer Élodie, une maman d'élève Partager la citation





"J’ai deux garçons, dont un qui n’arrive pas à se retenir. C’est fréquent que l’on m’appelle pour me dire qu’il s’est fait pipi dessus et que je dois venir le changer", avoue Élodie, une autre mère d’élève.

La situation est loin d'être récente. Ces dysfonctionnements remontent, au moins, à janvier dernier. Prévenue, la mairie est intervenue plusieurs fois et compte renvoyer un technicien ce jeudi. "Alors là on se mobilise, parce que l’équipe technique de la mairie est bien venue constater l’étendue des problèmes, plusieurs fois, mais ne les répare pas durablement. C’est juste rafistolé et ça casse quelques mois plus tard."



De plus, l'école accueille une classe ULIS avec des élèves de primaire en situation de handicap.