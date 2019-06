Couches pour bébés nocives : des parents veulent attaquer l'État

publié le 11/06/2019 à 09:08

Ils ne veulent pas rester inactifs. Alors que leur courrier était resté sans réponse, des parents et une association ont décidé d'attaquer l'État dans un dossier particulièrement sensible : la présence de substances toxiques dans les couches pour bébés.



Selon Le Parisien, qui révèle l'information, ces derniers veulent que le nom des marques qui présentent un risque pour les bébés soit révélé. Cette requête, qui devrait être déposée ce mardi 11 juin devant le Conseil d’État, fait suite à la publication d'un rapport alarmant de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) en janvier dernier.



En effet, l'Anses a analysé les 23 types de couches les plus commercialisées en France, y compris des paquets estampillés "écologiques", et y a décelé des substances chimiques, dont certaines sont carrément toxiques.

Il y a une urgence sanitaire Quentin Guillemain, un des parents qui attaquent l'État Partager la citation





Le gouvernement français avait alors exigé que ces substances soient éliminées dans les meilleurs délais par les fabricants. "Nous leur avons dit que l'inaction n'était pas une option. Nous diligenterons avec nos services des contrôles renforcés. C'est notre rôle de protéger les consommateurs et évidemment on le fait avec les industriels, les marques et les distributeurs", avait déclaré le ministre de la Transition écologique François de Rugy.



Une réponse insuffisante pour les parents. "Les ministères de l’Économie, de la Santé et de la Transition écologique n’ont pas répondu à notre lettre envoyée il y a deux mois, ce qui équivaut à un refus. On porte donc l’affaire en justice pour demander la liste des marques mais également le retrait des couches dangereuses ainsi qu’une meilleure information auprès des parents. Il y a une urgence sanitaire", a ainsi expliqué Quentin Guillemain, l’un des parents à attaquer l’État, dans les colonnes du quotidien.