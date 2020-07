Reconfinement : le gouvernement travaille sur plusieurs scénarios

publié le 20/07/2020 à 18:12

En cas de reprise de l’épidémie, le gouvernement assure travailler sur quatre scénarios de reconfinement possibles.

En effet, Olivier Véran, le ministre de la Santé, assurait sur France Info que ces scénarios étaient "non seulement à l’étude mais aboutis". Le scénario 4, le plus grave, serait un reconfinement général du pays mais que l’exécutif veut absolument éviter car il aurait des conséquences trop néfastes sur l’économie.

Le gouvernement travaillerait alors sur des scénarios de confinement localisé, à l’échelle d’un département, d’une ville ou bien d’un quartier, comme le Portugal l’a fait pour Lisbonne par exemple. Ces reconfinements pourraient être progressifs, de la fermeture des bars et restaurants à la limitation des déplacements en passant par l’interdiction des rassemblements.

"Un plan gradué"

Sur France Info, Olivier Véran a expliqué à quel moment l'un des scénarios pourrait être mis en place : "Si dans un endroit, quand vous testez 100 personnes, il y en a vingt qui sont positives et que vous êtes étonné de le constater, cela veut dire vous avez perdu la trace des chaînes de contamination, explique-t-il. Là, vous vous dites que le virus circule trop, il faut mettre le couvercle. On a un plan gradué : on protège les personnes fragiles dans les Ehpad, les personnes fragiles isolées, les personnes âgées, etc.", a-t-il détaillé.

Pour l’instant, selon Santé publique France, le taux de reproduction effectif du virus en France est repassé au-dessus de 1 depuis début juillet et se situe actuellement à environ 1,20. La situation s’est particulièrement dégradée en Bretagne, en Mayenne ainsi qu’en Gironde. L’évolution de l’épidémie a ainsi poussé le gouvernement à rendre le masque obligatoire dans les espaces publics clos.