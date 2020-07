publié le 20/07/2020 à 08:00

Depuis ce lundi 20 juillet, le masque est obligatoire dans les lieux publics clos. Décision du gouvernement pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Alors sommes-nous en train d'entrer dans une seconde vague ? "La réponse est non", a tranché ce lundi sur RTL le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique.

"Il faut bien distinguer deux périodes. D'une part le virus qui continue à circuler cet été et d'autre par l'automne qui nous attend", explique-t-il. "On voit bien que le virus continue à circuler, cela traduit qu'il y a une sorte de virus chronique et cela veut dire que si on ne respecte pas les mesures de distanciation on peut laisser échapper ce virus", précise le spécialiste.

Concernant une possible amélioration des tests de dépistage pour limiter efficacement la propagation du virus, Jean-François Delfraissy estime qu’"on peut mieux faire. Je ne peux pas être plus clair. J’ai moi-même demandé, sans donner mon nom, la semaine dernière, un rendez-vous dans mon quartier et on m’a donné rendez-vous à 5 jours".