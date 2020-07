Coronavirus : le port du masque obligatoire sur le Vieux-Port de La Rochelle

et Ryad Ouslimani

publié le 20/07/2020 à 16:22

"On a beaucoup de monde actuellement sur La Rochelle". C’est ainsi que le maire de la ville, Jean-François Fountaine, explique sur RTL la mesure qu’il s’apprête à prendre ce lundi 20 juillet, à savoir l’obligation du port du masque sur le Vieux-Port, lieu hautement touristique. "Le soir, sur le Vieux-Port de La Rochelle, c’est facilement assez festif", décrit l’élu.

"Je ne voudrais pas, à l’occasion d’évènements musicaux, qu'on se retrouve avec le début d’un cluster", justifie-t-il. Le maire indique aussi avoir été alerté par l’Agence régionale de santé des risque de reprise de l’épidémie en Nouvelle-Aquitaine, "donc autant porter un masque pour essayer d’assurer au maximum la sécurité", explique l’édile.

"Je vais signer l’arrêté cet après-midi, pour une mise en exécution dès demain", informe par ailleurs Jean-François Fountaine, qui exclut pour le moment de recourir à la répression lors des premiers jours de mise en place de la mesure. "Début août on sera plus ferme (…) On va laisser quelques jours de tolérance", assure-t-il.