Que sont les "puffs", qu'Élisabeth Borne compte faire interdire ?

Dans le viseur de l'exécutif depuis plusieurs mois, les "puffs", nouvelles cigarettes électroniques jetables dont raffolent les jeunes, vont être interdites par le gouvernement. Dans l'entretien exclusif accordé ce 3 septembre par Élisabeth Borne à RTL dans Focus Dimanche, la Première ministre a annoncé son intention de mettre fin à la vente de ces petites cigarettes parfumées, que l'ancien ministre de la Santé François Braun souhaitait déjà prohiber en mai dernier.

Une mesure qui entrera dans le plan national de lutte contre le tabagisme, présenté prochainement a fait savoir Élisabeth Borne. Mais que reproche-t-on aux "puffs", véritable phénomène, pourtant en apparence similaires à la cigarette électronique ? Signifiant "bouffée" an anglais, les "puffs" n'ont de léger que le nom. Car elles représentent à elles seules l'équivalent de 600 bouffées, soit un paquet de cigarette en une fois.

Ensuite, celle-ci séduit principalement les jeunes, voire très jeunes, puisqu'elle est populaire auprès des lycéens, mais aussi des collégiens, en dépit de l'interdiction de sa commercialisation aux mineurs. La raison ? Un marketing bien huilé : des couleurs attrayantes, et des goûts fruités rappelant des parfums de glace tels que pastèque, ou encore litchi glacé. Ce qui ne l'empêche pas de contenir de la nicotine.

Elles donnent des mauvaises habitudes aux jeunes. Élisabeth Borne

Beaucoup moins chères qu'un paquet de cigarettes (jusqu'à 10 euros en moins), 13% des 13-16 ans ont déjà essayé les "puffs", selon l'Alliance contre le tabac. Une véritable porte d'entrée vers le tabagisme, estime Élisabeth Borne : "Elles donnent des mauvaises habitudes aux jeunes. […] C'est comme ça qu'ils vont vers le tabagisme", a encore souligné la Première ministre sur RTL ce dimanche.

Par ailleurs, les "puffs" étant jetables sont composées de plastique, d'aluminium et même de lithium. Elles posent donc un problème écologique de plus en plus prégnant.

