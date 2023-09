INVITÉE RTL - Tabac : pas de hausse des prix en 2024, mais vers une interdiction des "Puffs", annonce Borne

Le prix du paquet de cigarettes va-t-il à nouveau augmenter ? Invitée de l'émission Focus Dimanche ce 3 septembre, Élisabeth Borne a annonce que cette option n'est pas sur la table.

"On a augmenté la fiscalité sur le tabac cette année et on ne prévoit de l’augmenter l’an prochain. Cela ne veut pas dire que l’on n'est pas très vigilants sur la consommation du tabac", souligne la cheffe du gouvernement.

Élisabeth Borne déplore que la consommation de tabac soit "repartie à la hausse". "Le tabac, c'est 75.000 morts par an, c'est énorme", déclare-t-elle avant d'ajouter qu'un plan national de lutte contre le tabagisme va être présenté.

Il comprendra l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, appelées "puffs", très prisées des adolescents. "Elles donnent des mauvaises habitudes aux jeunes. On peut dire que ce n'est pas de la nicotine, mais c'est un réflexe et un geste auquel les jeunes s'habituent. C'est comme ça qu'ils vont vers le tabagisme".

Dans une tribune publiée dans Le Monde, dimanche 30 avril 2023, un collectif de médecins, tabacologues et défenseurs de l'environnement avait appelé à l'interdiction "urgente" de ces cigarettes électroniques jetables, introduites en France en 2021. Outre la dimension sanitaire, les "puffs" représentent également un fléau environnemental, car elles sont principalement constituées de matières plastiques et d’une batterie au lithium.