Quand Emmanuel Macron ironise sur "Jojo avec un gilet jaune"

publié le 31/01/2019 à 20:39

Emmanuel Macron n'est pas un téléspectateurs assidus des chaînes d’information en continu. Et il n'hésite pas à critiquer ces dernières. Dans un entretien avec plusieurs de nos confrères rapporté ce jeudi 31 janvier par l'Agence France Presse, le chef de l'État critique "leurs commentaires continus".



Le Président a également déploré le statut octroyé à certains des représentants des "gilets jaunes" depuis le début de la contestation en novembre dernier. Jusque là inconnus du public, Ingrid Levavasseur, Eric Drouet ou encore Priscillia Ludosky (pour ne citer qu'eux) sont régulièrement invités sur les plateaux télé. Et ce n'est pas du goût d'Emmanuel Macron. "Jojo avec un gilet jaune a le même statut qu'un ministre ou un député", a-t-il déploré.



Une formulation qui risque de ne pas passer inaperçue et qui s'ajoute à une longue liste de sorties remarquées du président de la République. Pourtant ce dernier a fait part de sa volonté de surveiller ce qu'il appelle ses "petites phrases". Car elles nourrissent selon lui "un procès en humiliation". Il poursuit : "Dans le système où nous vivons, cette franchise n'est peut-être plus possible". Et même si son intention était de faire preuve de sincérité, il reconnaît que son "statut de président rend sans doute cette parole asymétrique".

Emmanuel Macron assure par ailleurs qu'il ne croit pas aux sondages selon lesquels 50% des Français soutiennent la colère des "gilets jaunes". Et il va même plus loin : "Si être gilet jaune, ça veut dire qu'on est pour que le travail paie plus et que le Parlement fonctionne mieux, alors je suis gilet jaune".