et Salomé De Vera

publié le 21/01/2019 à 21:26

Au cœur d'un ciel d'orage, Emmanuel Macron traverse une vraie éclaircie de son climat politique. Plusieurs sondages montrent une légère amélioration de sa popularité, mais également des sondages d’intentions de vote qui montrent que son parti se renforce dans la perspective des élections européennes.



Par ailleurs, le chef de l'État a repris l'initiative avec le grand débat : il n’y a plus un monopole dans l’information des "gilets jaunes", mais une concurrence. À l’occasion de ce grand débat, il a montré qu’il avait compris l’intensité rarissime de ces revendications.



En discutant avec les maires, qui ont des propos très convergents avec ceux des "gilets jaunes", il donne le sentiment d’être revenu sur terre. On peut ajouter que dans le grand débat, il essaie de contredire les défauts qu’on lui reproche le plus – l’isolement, l’autoritarisme ou le ton cassant.

Mais le fond de l’air politique et social reste très frais, voire glacial. Sa popularité reste globalement faible. Les maires, en relayant les thèmes de la population, légitiment les thèmes des "gilets jaunes". Le tout dans un environnement difficile, avec le Brexit, le ralentissement mondial, les difficultés de la Chine... Tout ça n'est pas facile.



Vers une métamorphose politique ?

Emmanuel Macron pourrait consolider l’éclaircie en sortant vainqueur du grand débat. Il doit démontrer qu’il a vraiment pris conscience de ce que sont vraiment les revendications prioritaires, mais qu’il fasse aussi preuve d’une certaine métamorphose politique personnelle, c’est-à-dire qu’il apprend les règles du métier.



Il doit conserver les qualités d’un Nicolas Sarkozy – dynamisme, audace, sens du rythme – tout en apprenant celles de Jacques Chirac – tolérance, prudence, rassemblement… Ou alors qu’il continue à être un Rocard en apprenant à être un peu un Mitterrand.