et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/09/2018 à 19:44

La chute de popularité phénoménale d'Emmanuel Macron dans le sondage Kantar Sofres-One Point pour RTL/Le Figaro/LCI est impressionnante mais pas incompréhensible. Le président a commis des erreurs. Des erreurs de fond : il a fait campagne comme libéral social et il préside comme libéral tout court.



Le Président a donné le sentiment qu'il infligeait aux Français un nouveau choc fiscal à leur détriment. Ce qui est positif pour les contribuables arrive lentement alors que ce qui était négatif s'est produit tout de suite.

Emmanuel Macron a aussi un problème de style. Il prononce d’excellents discours de fond mais trop longs. Et surtout c'est l'accumulation des petites phrases inutiles et malencontreuses qui lui coûtent cher. Cela entraîne un "Macron bashing". Comme avec Nicolas Sarkozy et François Hollande.