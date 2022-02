PSG-Real Madrid : "Je suis concentré et content d'être au Paris Saint-Germain", dit Mbappé

La délivrance est arrivée à la 93e minute. D'un enchaînement dans la surface, suivi d'un plat du pied trompant Thibaut Courtois, Kylian Mbappé a délivré le Parc des Princes, ce mardi soir face au Real Madrid (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Moteur des Parisiens, l'attaquant français a livré une prestation de haut vol. "Je suis content, avant tout c'était un très bon match de l'équipe", a-t-il déclaré après la rencontre.

"Ce n'est qu'une première partie, ils (le Real Madrid ndlr) vont jouer différemment, ils n'auront plus le choix", a-t-il tempéré au micro de RMC Sport. L'attaquant français est revenu sur ses envies de départs, notamment son potentiel transfert futur au Real Madrid. "J'ai voulu me concentrer avant tout sur le football. Tout le monde parle pour rien dire. La vérité c'est que je suis concentré pour aider mon équipe. Je suis vraiment concentré et content d'être au Paris Saint-Germain", dit-il.

Ce succès face aux Madrilènes peut-il lui donner envie de prolonger au PSG ? "On ne pèse pas une décision sur un match. Je n'ai pas attendu de jouer le Real Madrid pour savoir que j'étais dans l'une des meilleures équipes du monde", explique Mbappé.