"Tous le demandaient". Nicolas Sarkozy s'exprime sur le parcours de l'étoile du football français dans un documentaire qui sera diffusé sur M6 le 20 novembre prochain : Kylian Mbappé : Les secrets d’un surdoué.



Dans un extrait que nous dévoilons en exclusivité, Nicolas Sarkozy déclare que Kylian Mbappé a fait un choix notable en restant dans le championnat français. "Il aurait pu faire comme tous les autres et aller en Angleterre ou aller au Real Madrid, club qu'il admirait". Mais le natif de Bondy a choisi le PSG, "parce que ses racines sont la région parisienne" et "Kylian voulait réussir d'abord chez lui", estime Nicolas Sarkozy.

Et l'ancien chef de l'État de déclarer également : "Il faut avoir de grands rêves, même si on n'est pas sûr de réussir", confie encore l'ancien président, "mais si on on n'en a pas c'est certain que l'on ne les réalisera pas". "Kylian montre que tout est possible", conclut Nicolas Sarkozy, "et c'est ça la leçon de vie Kylian Mbappé".

Le jeune joueur surnage au PSG depuis son arrivée l'été dernier depuis Monaco. Il est l'un des footballeurs les plus prometteurs, notamment depuis la Coupe du Monde remportée en Russie par les Bleus.