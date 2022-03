Prix du carburant : chèque inflation, aide ciblée, chèque carburant... Quelles sont les pistes ?

Face à la flambée des prix des carburants, Emmanuel Macron a promis de nouvelles aides lors de son premier déplacement en tant que candidat à Poissy lundi 7 mars. Concrètement à quoi faut-il s'attendre ? Quels sont les leviers d'action envisagés ? Christophe Bourroux, spécialiste automobile de RTL, décrypte les trois pistes actuellement à l'étude.

La première option serait une prime ponctuelle, une nouvelle indemnité inflation. Une aide similaire, d'un montant de 100 euros, a déjà été versée entre décembre dernier et février à près de 38 millions de Français, dont le revenu est inférieur à 2.000 euros par mois. Ce nouveau "chèque inflation" est toutefois une solution à court terme. Tout d'abord, elle est très couteuse, environ 3 milliards d'euros. Et surtout, l'Etat ne pourra pas renouveler l'opération continuellement, d'autant que la hausse du coût de l’énergie risque de durer des semaines, voire des mois.

Deuxième piste envisagée : l'aide ciblée aux professions qui souffrent le plus, parmi lesquelles les ambulanciers, taxis, marins pêcheurs ou encore agriculteurs. En raison de la flambée des prix du carburant, de nombreuses PME françaises seraient sur le point de mettre la clé sous la porte à cause de la flambée du prix du carburant. Pour compenser, des mesures "fiscales" avantageuses pourraient être décidées, notamment en matière de baisse des charges, voire d’abandon du paiement de certaines d’entre elles qu'elles soient fixes et obligatoires.

Les chèques carburant

La dernière solution à laquelle réfléchit le gouvernement un chèque carburant, sur le modèle du ticket-restaurant, qui serait distribué par les comités d’entreprise et permettrait de cibler les salariés qui prennent leur voiture pour travailler. Néanmoins, la mesure serait compliquée à mettre en place à court terme surtout auprès d'entreprises déjà en difficulté financière.

Les chèques carburant existent déjà dans les Hauts-de-France depuis 2016, sous forme d'un coup de pouce de 20 euros par mois, versés tous les trimestres. Ils sont réservés aux salariés gui gagnent moins de deux fois le SMIC et travaillent à plus de 20 kilomètres de leur domicile dans une zone peu desservie par les transports en commun.