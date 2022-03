Pourquoi la recette du pain va changer dans les 4 prochaines années

La recette des pains de nos boulangers va bientôt évoluer. Un ingrédient-clé qui donne son goût à nos boules, baguettes et autres ficelles va se faire de plus en plus discret : le sel. Alors, rassurez-vous, le sodium ne va pas complètement disparaître de nos pains. Le goût serait tellement altéré qu'on assisterait à une vraie révolution dans notre pays. Cependant, la profession s'est accordée pour réduire la quantité de sel de la pâte à pain que façonnent chaque jour les artisans boulangers (et l'industrie).

En 4 ans, la profession espère réduire de 10% la quantité de sel dans le pain. Les acteurs de la filière ont signé en marge du Salon de l'Agriculture un accord collectif. L'objectif ? "Réduire la quantité de sel dans le pain, qui représente [près] de 20 % de l’apport en sel quotidien des Français". L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) chercher à réduire la consommation de sel de 30% d'ici 2025. Il s'agit d'ailleurs d'un engagement de la France.

Des bienfaits immédiats pour le corps

Les bénéfices pour la santé de cette petite privation sont importants pour les spécialistes. D'après l'OMS, une consommation de sel de moins de 5 grammes par jour chez l'adulte contribue à faire baisser la tension artérielle et le risque de maladie cardiovasculaire, d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus du myocarde.

Le ministère de l'Agriculture a donné quelques exemples concrets des proportions qui devraient être respectées d'ici 2025 : "La baguette (250 grammes) ne dépassera pas les 3,5g de sel, un pain complet de 400g ne dépassera pas les 5,2g de sel et

une tranche de pain de mie (35gr) ne dépassera pas les 0,38g de sel. Voilà de quoi nous aider collectivement à manger "moins salé et moins sucré" comme nous le répète le gouvernement à travers ses messages de prévention depuis des années.