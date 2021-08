Primaire à droite : Ciotti se lance, qui sont les autres candidats déclarés ?

Éric Ciotti est le nouveau candidat à la primaire de la droite. Selon nos informations, le président LR des Alpes-Maritimes se lance à son tour dans la course pour l'Élysée. L'élu a encore quelques coups de téléphone à passer avant de sauter le pas, notamment à l'incontournable Nicolas Sarkozy, mais sauf contrordre tout se met en place pour une déclaration ce samedi à sa rentrée dans l'arrière-pays niçois.

Pour l'instant, en plus d'Eric Ciotti, sont officiellement candidats Valérie Pécresse et Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Michel Barnier, le négociateur du Brexit se prépare, il devrait se déclarer bientôt.

Toutefois, il subsiste une incertitude sur cette primaire à droite. Le 25 septembre se tiendra un congrès LR qui l'actera ou non. Christian Jacob, le patron du parti, ne la souhaite pas et espérait que François Baroin soit candidat. Valérie Pécresse, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez aimeraient que cette primaire soit ouverte. Ils ont publié une tribune en juillet en ce sens.

Si Eric Zemmour veut se présenter rien ne l'interdirait puisqu'à ce stade aucune condition n'a été fixée. Néanmoins, il n'est pas certain que le polémiste se lance dans la primaire d'un parti qu'il étrille régulièrement.