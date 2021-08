Pourquoi la primaire de la droite est-elle mal engagée ?

La primaire de la droite est très très mal engagée, voire même quasi mort-née. Pourquoi ? Parce que les conditions pour que cette primaire devienne un tremplin pour l’Élysée sont quasiment impossibles à remplir.

Déjà, nous ne savons même pas qui est candidat, et pour une primaire il faut une affiche alléchante. Pour l’instant, il n’y a que Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France face à Philippe Juvin, médecin urgentiste et maire Les Républicains de La Garenne-Colombe, à l'Ouest de Paris. Il y aura aussi probablement l'ancien négociateur du Brexit Michel Barnier.

S’il n’y a que Valérie Pécresse, sans gros concurrent, et sans être désagréable avec qui que ce soit, le risque est grand que tout cela ne passionne pas les foules. La comparaison sera cruelle avec la dernière fois en 2016 : vous aviez un ancien président, Nicolas Sarkozy, et deux anciens Premiers ministres Alain Juppé et François Fillon. Et à la fin, plus de 4 millions de votants.

Les militants LR se prononceront fin septembre

Mais ça n’a plus rien à voir. De plus, peut-être même que Laurent Wauquiez va s’inviter à cette primaire. Le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes le dira avant la fin de la semaine, sans que l’on saisisse encore bien pourquoi il s’engagerait là-dedans. En effet, cela commencerait à ressembler à un vrai match : Pécresse-Wauquiez, sauf que la Présidente de la région Île-de-France se méfie déjà des règles du jeu. Elle veut que tous les Français qui le veulent puissent y participer le jour J, pas seulement la base militante des Républicains qui se sera préinscrite.

L’affiche est décidément incertaine, mais il y a encore plus incertain : le vote des militants LR. Ils devront dire s’ils sont pour une primaire fin septembre, et après le traumatisme de 2016, ce n’est pas sûr qu’ils en aient envie.

Puis il y a l'outsider Xavier Bertrand, qui ne veut pas participer à la primaire. Alors, à quoi bon se donner autant de mal si à la fin, la droite finit avec deux candidats sur la ligne de départ. Une primaire c’est censé être un tremplin vers l’Élysée, là, elle n’évite même pas à coup sûr la lutte fratricide et l’échec assuré. Voilà pourquoi, il n’est pas du tout sûr, que nous assisterons à une primaire à droite.