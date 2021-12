Présidentielle : Pécresse devance Le Pen et se qualifie au second tour, selon notre sondage

Un possible duel Macron-Le Pen va-t-il se transformer en un duel Macron-Pécresse ? C'est en tout cas la tendance que met en avant notre sondage BVA pour Orange et RTL, dévoilé ce vendredi 10 décembre. Avec 17% des intentions de vote, la candidate fraîchement élue des Républicains progresse de 8 points par rapport à novembre dernier, lui permettant de passer devant Marine Le Pen (16%) et de se qualifier hypothétiquement pour le second tour face à Emmanuel Macron.

Reste à savoir si cette dynamique peut s’inscrire dans la durée. Toujours selon notre sondage, aujourd'hui, seul un Français sur deux estime que Valérie Pécresse a des chances de se qualifier pour le second tour de la présidentielle (50%). Une proportion strictement équivalente la juge rassembleuse (50%). Tandis que 43% des Français seulement pensent qu’elle a la stature d’un président de la République.

Mais ces résultats sont très différents lorsqu'on s’intéresse à sa base électorale théorique : sur ces différentes caractéristiques, l’adhésion des sympathisants LR est de l’ordre de 8 sur 10. Pour sa part, Emmanuel Macron conserve son statut de favori, en dépit d’un léger recul, crédité de 24% des intentions de vote.