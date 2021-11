La popularité de Macron et Castex se stabilise à un bon niveau, selon notre sondage

Le duo Macron-Castex rassemble plus de 40% d'opinion favorable.

Le couple de l'exécutif a la cote. Emmanuel Macron et Jean Castex voient leur popularité se stabiliser à un haut niveau. 42% d'opinion favorable pour le Président (comme le mois dernier) et 40% pour le Premier ministre (+1 en un mois), selon le dernier baromètre BVA pour RTL et Orange.

Après avoir baissé en octobre sur fond de grogne sur le pouvoir d'achat, ces résultats témoignent de la résistance du duo, dont le socle d'opinion favorable s'avère plutôt solide au fil du temps. Précisons que le baromètre a été réalisé avant l'annonce des mesures gouvernementales pour endiguer la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19.

D'ailleurs, les Français approuvent largement (70%) l'ouverture à tous les adultes de la dose de rappel. 41% d'entre eux estiment même qu'il fallait "tout à fait" le faire.

45% des sympathisants LR apprécient Emmanuel Macron

Emmanuel Macron continue d'avoir une opinion très favorable (62%) chez les cadres et professions libérales. Une cote nettement plus en retrait (35%) chez les employés et ouvriers mais le rejet que suscitait le Président auprès des catégories populaires s'est quelque peu atténué.

Les opinions diffèrent très peu selon les catégories d'âge. À noter que le chef de l'État maintient une bonne image auprès des 18-24 ans avec 46% d'opinions favorables.

Enfin, d'un point de vue politique, Emmanuel Macron est toujours bien perçu par les sympathisants LR (45%) mais également par les personnes qui ne se sentent proches d'aucun parti. Sa cote de popularité auprès d'eux progresse (39%).