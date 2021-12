Depuis plusieurs mois, les instituts multiplient les sondages pour déterminer les scores du premier tour et ceux du second tour. Le dernier a été réalisé ce mercredi par Elabe pour l'Express et BFM. Il donne Valérie Pécresse vainqueur au second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron en avril prochain.

Une hypothèse à laquelle ne croit pas Raquel Garrido. L'ex-porte-parole de Jean-Luc Mélenchon rappelle "qu'avant les sondages sur le second tour étaient interdits, tant que le premier tour n'était pas passé". Pour l'avocate, "toutes les configurations à deux noms sont des machines à expulser les Français du pouvoir". Elle souhaite que "les Français soient souverains de leurs décisions et que les sondages ne nous disent pas qui voter".

Alors pour éviter de commenter le sondage, Raquel Garrido propose "d'interdire les sondages politiques". Elle estime "que les sondeurs ne connaissent pas les Français, les abstentionnistes, les gens qui votent blanc." Elle veut également que les politiques et les journalistes travaillent "pour donner des clés aux Français pour comprendre la politique plutôt que de répercuter de façon automatique les données des sondeurs qui sont des données commerciales."