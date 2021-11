Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron conserve un socle électoral solide selon notre sondage

En dépit d’un très léger recul, Emmanuel Macron, pas encore officiellement candidat à sa succession, confirme un socle électoral robuste. Selon notre dernier sondage BVA pour RTL et Orange, le président de la République sort en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, devant Marine Le Pen et Eric Zemmour.

S’il était candidat à sa réélection et si celle-ci avait lieu maintenant, Emmanuel Macron arriverait en tête du premier tour quel que soit le cas de figure, avec des scores compris entre 26% et 29% selon les hypothèses, contre 26% à 30% en septembre. Il apparaît crédité de 26 à 27% des intentions de vote dans l’hypothèse d’une candidature simultanée d’Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et il recueillerait entre 27 et 29% des suffrages exprimés dans l’hypothèse où Éric Zemmour ne serait finalement pas candidat. Emmanuel Macron ferait quoi qu’il en soit mieux que son résultat de 2017 (24%).

Ce socle électoral semble solide : entre 71% et 75% (selon les hypothèses) des électeurs ayant l’intention de vote pour le président sortant se déclarent "sûrs de leur choix". C’est moins que pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dont les socles électoraux sont les plus solides mais bien plus que les autres candidats.

Ce sondage a été réalisé sur la base d'un échantillon de 1.502 personnes inscrites sur les listes électorales "issues d’un échantillon représentatif de 1.643 Français âgés de 18 ans et plus". Les résultats d'intentions de vote "ne constituent pas un élément de prévision" exacte des résultats électoraux.