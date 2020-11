Présidentielle américaine : Joe Biden remporte l'État crucial du Wisconsin

publié le 04/11/2020 à 21:10

Les résultats des votes pour la présidentielle américaine continuent d'arriver au compte-gouttes. Dans la soirée du 4 novembre, il a été relayé que Joe Biden a remporté l'État crucial du Wisconsin. Au total, le candidat démocrate compte 237 grands électeurs, contre 213 pour Donald Trump.

C'est un nouveau revers pour Donald Trump, qui avait emporté l'État du Wisconsin en 2016 face à Hillary Clinton. Peu de temps après cette "victoire" de Joe Biden, Donald Trump a saisi la justice pour demander un recomptage des votes dans le Michigan.

Pour Philippe Corbé, correspondant de RTL aux États-Unis, Biden peut l'emporter s'il gagne le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, ou s'il remporte le Michigan et le Wisconsin. En revanche, Trump a besoin de la Pennsylvanie pour l'emporter, selon le journaliste. Il manque encore les résultats de six grands États dont la Pennsylvanie, le Michigan, la Géorgie et la Caroline du Nord.