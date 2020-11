Présidentielle américaine : les sondages se sont-ils encore trompés ?

publié le 04/11/2020 à 20:48

Donald Trump déjoue encore les pronostics. Quatre ans après sa victoire surprise contre Hillary Clinton, le président américain reste au coude-à-coude avec Joe Biden dans un scrutin très disputé. Il faudra attendre le dépouillement des votes dans plusieurs États-clés pour connaître l'identité du 46e président des États-Unis. Le suspens reste total.

"Trump a rompu toutes les lois de l'éthique", affirme le journaliste et écrivain Philippe Labro au micro de RTL. "On sait très bien où on en est : dans une République en danger, mais c'est une République (...) La nation a voté", poursuit-il.

On ignore encore qui a gagné entre Biden et Trump, mais on sait qui a perdu : les sondeurs et c'est un nouveau naufrage après celui de 2016. À cette époque, ils étaient certains et convaincus qu'Hillary Clinton allait gagner. "Ils prenaient leur désir pour leur réalité, c'est un défaut majeur chez beaucoup de gens. Et d'autres partis, ils étaient peut-être un peu influencés par toute la communauté médiatique américaine qui, à 90%, s'est toujours opposée à Trump", analyse Philippe Labro.

La faute aux trumpistes "souterrains"

"D'autre part et vous le savez bien, et on le sait de temps en temps ici, dans les sondages en France, que si vous êtes sondé et que vous ne voulez pas dire que vous voulez voter pour Trump et bien, vous dites que vous voulez voter pour quelqu'un d'autre. Et en fait vous allez voter pour Trump", explique le journaliste et écrivain

Et Philippe Labro d'ajouter : "Ces sondages étaient comme toujours, pas fiables". Pour lui, ces sondages pas fiables sont le résultat des trumpistes "souterrains". "De toute manière, gagnant ou perdant, le Trumpisme ne va pas disparaître", prédit-il.