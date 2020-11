publié le 04/11/2020 à 12:05

Une présidence Joe Biden ou la continuité avec Donald Trump ? Les heures filent depuis la fermeture des derniers bureaux de vote aux États-Unis, et cette question n'est pourtant toujours pas résolue.



Trois États sont au cœur de la réponse : la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. "Trois États qui avaient déjà, en 2016, donnés la victoire à Donald Trump" rappelle la politologue franco-américaine Nicole Bacharan. Le président y était arrivé en tête avec des "marges très serrées" de moins de 1%.

"Ce sont trois États symboliques de ces deux Amériques qui ont du mal à s'accorder", poursuit-elle, "de vieux États industriels et ruraux avec une grande tradition démocrate, des immigrés d'Europe de l'Est qui sont restés fidèles au parti depuis les années 30, avant de se tourner vers Trump en 2016, car se sont les laissés-pour-compte de la mondialisation et de la désindustrialisation".

La chercheuse explique que ces États ont la particularité d’accueillir simultanément des zones rurales et des grandes villes, souvent étudiantes, avec une forte présence d'individus issues de minorités ethniques. Selon elle, "on aura de toute manière un résultat très serré" en Pennsylvanie, au Michigan et dans le Wisconsin, "et les divisions ne vont pas disparaître".