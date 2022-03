À 19 jours du premier tour de l'élection présidentielle 2022, un fort risque d'abstention plane sur le scrutin. 29% des électeurs pourraient ne pas se rendre aux urnes, et près de 4 sympathisants de la France insoumise sur 10 ont pour l'instant l'intention de s'abstenir. Pour Mathilde Panot, la Présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, "il y a un dégoût de la politique entre les promesses qui n'ont pas été tenues, des affaires qui ont éclaté".

Comment combattre cette abstention ? "Moi, j'ai une phrase à l'emporte-pièce que je dis souvent aux abstentionnistes, explique la femme de 33 ans, députée du Val-de-Marne : 'Je comprends quand vous êtes dégoûté de la politique, mais quand les dégoûtés de la politique partent, il ne reste que les dégoutants et on ne peut pas laisser les dégoûtants décider pour nous'".

"Donc cette question de l'abstention est primordiale, conclut Mathilde Panot Tout le monde doit se rappeler qu'une élection se fait uniquement par les gens qui se déplacent aux urnes et par les bulletins de vote. Donc tout est possible les 10 et 24 avril pour rouvrir un horizon, et je crois que là nous avons l'occasion historique avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon d'arriver au second tour et d'avoir un débat qui ne soit pas nauséabond entre Mme Le Pen et M. Macron mais un débat sur la question des retraites..."