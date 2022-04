Présidentielle 2022 : Ségolène Royal s'en prend aux "égos" de Yannick Jadot et Fabien Roussel

Elle persiste et signe. Ce lundi 11 avril, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, l'ancienne candidate du PS en 2007 Ségolène Royal a violemment dénoncé les "égos" de plusieurs candidats de gauche qui ont maintenu leurs candidatures, privant ainsi - selon l'ex-ministre - Jean-Luc Mélenchon d'une qualification au second tour.

"Ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui des candidats qui sont en dessous de 5% (...) n'ont pas été capable (...) à cause de leurs égos ou de leur manque de perspicacité" de retirer leurs candidatures, a pointé Ségolène Royal, chez nos confrères de BFMTV. "Quand on est candidat à l'élection présidentielle pour un courant politique, on est au service de cette histoire. Ce n'est pas l'histoire qui est au service de votre petit égo", dénonce-t-elle.

Trois candidats sont responsables de l'élimination de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, estime l'ancienne ministre de l'Écologie de François Hollande et candidate malheureuse à la présidentielle en 2007 : Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Yannick Jadot. "Ils sont en dessous des 5%, c'est-à-dire que leurs frais de campagne ne seront même pas remboursés. Ils se seraient retirés, on aurait Jean-Luc Mélenchon au second tour. La France (aurait pu) bénéficier d'un vrai débat de fond", estime l'ancienne socialiste.

Pour rappel, dès le 16 février dernier, Ségolène Royal avait déclaré que la candidature de Jean-Luc Mélenchon incarnait "le vote utile à gauche".