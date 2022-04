Anne Hidalgo a obtenu seulement 1,74% des voix lors du premier tour de cette élection présidentielle 2022. Elle se place donc derrière Jean Lassalle, derrière Fabien Roussel et Nicolas Dupont-Aignan. Les seuls candidats qu'elle devance sont Philippe Poutou et Nathalie Arthaud.



Pour mesurer l'ampleur du naufrage de la candidate du PS, il suffit de regarder son score à Paris, la ville dont elle est maire. Ici, elle dépasse à peine les 2% soit 20.000 voix seulement dans la capitale. Le Parti socialiste existe-t-il encore ?

C'est difficile de dire oui, Anne Hidalgo signe le pire score d'une élection présidentielle d'un candidat socialiste dans une élection présidentielle. Le PS a disparu. Anne Hidalgo n'a pas été audible et c'est Jean-Luc Mélenchon qui a raflé la mise. Au niveau national, il ne reste rien du PS ce matin.

À l'Assemblée nationale, les prochaines élections législatives pourraient être une catastrophe mais attention. Le parti socialiste, comme Les Républicains d'ailleurs, garde une force de frappe non négligeable dans les territoires. Ce sont encore des partis puissants et très implantés dans les communes, dans les départements et même dans les régions.

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - Le second tour aura donc lieu le 24 avril. Il reste donc 2 semaines pour réfléchir. "Les Français à l'heure du choix" c'est la nouvelle série de reportages menée par RTL. Celle-ci est à retrouver tous les matins dans le journal de 8h.

Présidentielle 2022 - Emmanuel Macron commence sa campagne avec de nombreux déplacements cette semaine. Il sera demain dans le Nord, puis enchainera avec un déplacement dans l'Est avant un grand meeting prévu normalement le week-end prochain à Marseille.

Football - L'OM a repris hier soir à Rennes la deuxième place du championnat avec une victoire 2-0 contre Montpellier en clôture de la 31e journée. Lyon a dû se contenter d'un match nul, 1 partout à Strasbourg. Les Alsaciens, eux, sont au pied du podium juste devant Nice, battu 3-0 à Lens.