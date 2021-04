Présidentielle 2022 : qui pourrait remporter le second tour face à Marine Le Pen ?

publié le 11/04/2021 à 18:00

À l'approche de l'élection présidentielle de 2022, une question se pose : qui pourrait tenir tête à Marine Le Pen lors du second tour des élections ? Trois candidats se démarquent, indique un sondage Ifop-Fiducial pour le Journal du Dimanche et Sud Radio, dimanche 11 avril.

Trois candidats pourraient l'emporter face à la présidente du Rassemblement national, s'ils venaient à se faire face au second tour de l'élection. Il s'agit d'Emmanuel Macron, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Le meilleur score serait réalisé par le patron de la région Hauts-de-France Xavier Bertand, qui atteindrait 59% contre 41% pour Marine Le Pen.

Derrière on retrouve la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, qui réaliserait 55% face à Le Pen. Enfin, Emmanuel Macron réaliserait 54% contre la candidate d'extrême droite.

Hidalgo à égalité avec Le Pen

À gauche, la socialiste et maire de Paris Anne Hidalgo arriverait à égalité avec Marine Le Pen. Toutefois, Jean-Luc Mélenchon le chef des Insoumis serait pour sa part largement battu avec 40% des voix contre 60% pour la présidente du RN. Enfin, selon les sondages, l'écologiste Yannick Jadot ne ferait pas non plus le poids face à la candidate d'extrême droite et obtiendrait 47% contre 53% s'il venait à lui faire face.

Cette enquête a été menée suivant la méthode des quotas auprès d'un échantillon de 1.730 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 2.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur se situe de 1 à 2,2%.