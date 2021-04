Régionales 2021 : Marine Le Pen a fait son premier déplacement dans le Nord

publié le 10/04/2021 à 12:30

Il y avait comme un air de campagne électorale vendredi 9 avril dans le Nord. Marine Le Pen a fait son premier déplacement pour les Régionales en soutenant Sébastien Chenu, choisi pour représenter le Rassemblement national dans les Hauts-de-France. La candidate à la présidentielle est venue saluer l'héroïsme des commerçants d'Avesnes-sur-Helpe, victimes de la crise sanitaire, tout en fustigeant le bilan de Xavier Bertrand, le président sortant de la région.

Des briques rouges, une place de marché, des poulets rôtis, et au milieu Marine Le Pen en déplacement de campagne, comme à l'ancienne, ou presque. La patronne du RN a choisi un terrain facile où elle ne manque pas d'amis. "Toujours je voterai pour vous, de tout cœur c'est vous que je veux", lui glisse une habitante.

Le choix de cette ville n'a pas tout à fait été choisi au hasard : Xavier Bertrand y était de passage il y a à peine trois jours, lui qui est le candidat numéro un dans les Hauts-de-France et candidat à la présidentielle. Alors, devant un stand de pommes, Marine Le Pen cogne : "Lui il est capable de s'allier avec n'importe qui, avec la gauche, avec Macron, avec n'importe qui", fustige la présidente du Rassemblement national.

Une rivalité à distance qui a le don d'agacer certains habitants, comme Laurie : "On ne voit jamais personne, aucun politique, et là ça fait deux en une semaine de temps. Moi je suis en emploi précaire, je galère tous les mois et il n'y a pas de politique qui bouge, il n'y a rien", regrette la nordiste.

Marine Le Pen jure que la région est gagnable : "La gauche, cette fois-ci, ne se fera pas hara-kiri", assure-t-elle.