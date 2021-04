publié le 08/04/2021 à 18:39

À un peu plus d’un an du premier tour de l’élection présidentielle, les potentiels candidats tâtent le terrain. Édouard Philippe et Xavier Bertrand à droite, Anne Hidalgo et Yannick Jadot à gauche... Le flou est total, sauf peut-être pour le candidat à sa réélection, Emmanuel Macron.

Après la crise des Gilets jaunes, les mesures gouvernementales pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont provoqué de nombreuses polémiques. L'avenir du président actuel est incertain, "C'est difficile d'être macroniste en ce moment", observe même Daniel Cohn-Bendit sur RTL, qui invite le président (pour qui il avait voté en 2017) "à se ressaisir".

"Mais il est encore plus compliqué d'être pour quelqu'un d'autre", poursuit l'ancien eurodéputé écologiste. Daniel Cohn-Bendit évoque ainsi les batailles des uns et des autres pour tenter d'entrer dans la course à la présidentielle. Une candidate l'inquiète particulièrement : "Mon angoisse, c'est la victoire de Marine Le Pen". "Il faut arrêter avec cette folie, Marine Le Pen peut gagner, mais elle ne gagnera pas si tout le monde se ressaisit", affirme-t-il.