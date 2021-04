Julien Bayou et Yannick Jadot, le 30 novembre 2019

04/04/2021

Jean-Luc Mélenchon (LFI), Olivier Faure (PS), Fabien Roussel (PCF) et Benoît Hamon (Générations). Ils ont tous répondu positivement à l'invitation de Yannick Jadot, chef de fil du parti EELV, à réfléchir pour former une candidature commune de la gauche pour la présidentielle 2022.

"Notre responsabilité historique est de nous mettre autour de la table", affirme le député européen. La première réunion aura lieu "sous quinze jours", "nous sommes en train de caler les agendas", précise-t-il en soulignant que l'ancien ministre Arnaud Montebourg "ne viendra pas" et que l'ancienne garde des Sceaux Christine Taubira, "qui est en Guyane, salue l'initiative mais préfère rester en retrait à ce stade".

"Nous pouvons avoir un candidat ou une candidate commun à l'automne", pronostique pour sa part l'eurodéputé écolo, proposant d'ouvrir dès à présent "dix chantiers": "la justice sociale, un plan de relance pour réparer la société, l'hôpital, l'école, la reconstruction de notre économie autour des enjeux du climat, des soins, de la relocalisation, la réforme de nos institutions pour revitaliser la démocratie, l'émancipation et la cohésion par et autour du pacte républicain, la transformation de notre agriculture pour sauver les paysans et la biodiversité".



De son côté, le secrétaire national des Verts Julien Bayou a affirmé sur Twitter dimanche soir que cette primaire se situait "loin des décisions prises à huis clos ou des mouvements centrés sur une seule personne forcément providentielle", faisant valoir le "sens du collectif et de la démocratie" pour "incarner un combat commun".