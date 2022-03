Présidentielle 2022 : qu’est-ce que la solidarité à la source, que veut mettre en place Macron ?

Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, a présenté son programme pour les cinq années à venir devant les Français. Il affirme vouloir mettre en place la solidarité à la source.

Selon l'actuel président, cette nouvelle réforme serait dans la continuité de celle du prélèvement à la source, qu'il a qualifié de "formidable innovation de simplicité, de lutte contre la fraude."

Le but de cette solidarité à la source est de simplifier l'attribution et le versement d'aides sociales, telles que le RSA, la prime d'activité, les APL, les allocations familiales … dont 20 millions de personnes dépendent. Emmanuel Macron considère que ces dispositifs sont "très segmentés, avec des logiques qui ne sont pas les mêmes de revenus de référence," soulignant des "situations ubuesques" : lorsqu'il est plus intéressant financièrement de toucher des aides plutôt que de reprendre une activité professionnelle. Selon lui, ce système est actuellement "illisible et injuste."

Lutter contre les inégalités

Le candidat a sa réélection a également présenté l'objectif de cette réforme, qui est de lutter contre "ce qu'on appel le droit au recours, qui est la chose la plus injuste, ça s'appelle les économies sur le dos des précaires." Emmanuel Macron fait référence aux personnes qui ont le droit à des aides sociales, mais qui n'y ont pas accès à cause des démarches trop compliquées. Il affirme vouloir mettre fin à cette injustice grâce à la solidarité à la source.

Le candidat LaREM explique également que ce dispositif est, au même titre que le prélèvement à la source, "le mécanisme le plus efficace pour lutter contre la fraude."

Emmanuel Macron a ensuite listé les réformes sociales qui permettront, selon lui, la mise en place de la solidarité à la source : le prélèvement à la source et le fait de rendre les aides au logement contemporaines du revenu.