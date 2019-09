publié le 23/09/2019 à 18:08

Marion Maréchal agace-t-elle les hautes instances du Rassemblement national ? Le parti dirigé par Marine Le Pen n'hésite plus à afficher son désaccord avec l'ancienne députée du Vaucluse. Les coups viennent principalement de Marine Le Pen, mais aussi de Jordan Bardella, le député européen tête de liste lors des élections européennes.

Même si elle a quitté le Front national (devenu depuis Rassemblement national, ndlr) en septembre 2017, Marion Maréchal continue d'être associée au parti. Selon un sondage Elabe dévoilé le 11 septembre dernier pour BFMTV, les Français estiment que l'ancienne élue serait la meilleure candidate pour le Rassemblement national pour l'élection présidentielle de 2022 (30%, -4 points par rapport à une enquête de juin), devant Marine Le Pen (25%, +8 points).

À noter que chez les seuls sympathisants du rassemblement national, Marine Le Pen arrive nettement en tête (69%, +17 points), loin devant sa nièce (31%, -13 points).

Une prise de distance de plus en plus affichée

Le Rassemblement national cherche donc à se détacher de Marion Maréchal qui contrairement à Marine Le Pen prône l'union des droites. Marine Le Pen qui n'a pas hésité à fustiger la convention de la droite à laquelle va participer sa nièce. "Ils parlent, nous, on fait de la politique", a-t-elle déclaré en marge d'une visite à Hénin-Beaumont.

La présidente du Rassemblement national n'a d'ailleurs pas hésité à rappeler aux journalistes présents que Marion Maréchal "ne dirige pas de mouvement politique" et s'est étonnée des questions posées sur sa nièce. "Ma mère va bien, mes chats aussi", indiquait-elle agacée, comme le rapporte Le Parisien.

Interrogé sur BFMTV sur les éventuelles ambitions présidentielles de l'ancienne élue pour 2022, il déclarait que Marion Maréchal "est directrice d'école, elle participe à des débats. Elle n'a pas vocation à être notre candidate".

Le Rassemblement national marque aussi sa différence avec Marion Maréchal sur les questions sociétales et notamment l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Marine Le Pen et Jordan Bardella affichent leur opposition au texte présenté par le gouvernement mais n'iront pas manifester contre le 6 octobre prochain. Marion Maréchal, elle, y sera présente aux côtés de la Manif pour tous et de l'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy.