Dernière ligne droite pour les candidats à l'élection présidentielle. Selon un sondage BVA pour RTL et Orange, Emmanuel Macron se maintient avec 30% des intentions de vote, par rapport à la précédente vague du 11 mars. À noter que le candidat, qui a présenté son programme, "peut ainsi compter sur une très large partie de ses électeurs de 2017", explique le sondeur.

En effet, 78% de ses électeurs revoteraient pour lui. "Un niveau qu’aucun candidat présent en 2017 n’atteint, que ce soit Marine Le Pen ou Jean Luc Mélenchon", ajoute BVA. Le candidat réussit aussi à séduire une part grandissante d’électeurs de François Fillon.

Marine Le Pen gagne un point et atteint 18% des intentions de vote, soit le niveau connu avant la guerre en Ukraine. Comme Emmanuel Macron, "elle bénéficie également d’un socle électoral solide puisque 79% de ses électeurs potentiels se disent sûrs de leur choix. L’écart qui la sépare de ses principaux challengers est désormais en dehors des marges d’erreur même si tout bien sûr peut encore évoluer en 3 semaines, elle apparait aujourd’hui comme étant la candidate la plus en mesure de se qualifier pour le second tour", indique BVA.

Le match pour la troisième place se joue entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, tous les deux à égalité à 13% des intentions de vote. Le candidat Reconquête peine à élargir sa base électorale, tandis que le candidat de la France insoumise connaît une dynamique, mais avec un électorat plus volatil.

Valérie Pécresse, elle, décroche. La candidate Les Républicains tombe à 10% des intentions de vote et perd deux points par rapport à la précédente vague. Le second tour s'éloigne de plus en plus pour elle.

Dans le reste du sondage, on observe que Yannick Jadot se maintient à 5,5% des intentions de vote. Le candidat communiste Fabien Roussel gagne 0,5 point et arrive à 3,5%. Anne Hidalgo est à 2,5% des intentions de vote.

En ce qui concerne les projections pour le second tour, dans l'hypothèse d'un match face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen obtiendrait 42%, alors que Jean-Luc Mélenchon arriverait à 35% et Eric Zemmour à 34%.