Ce mardi 11 octobre, le chef de l'État a détaillé son plan "France 2030" à hauteur de 30 milliards d'euros pour différents secteurs industriels dans le but de garantir la compétitivité de la France, mise à mal par la concurrence étrangère.

Emmanuel Macron entend ainsi faire de la France "une grande nation d'innovation", en plaidant pour un investissement "massif" afin de "retrouver un cycle vertueux" et "le rendre soutenable". Un investissement qui permettra de "faire émerger d’ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets", a défendu le président.

Beaucoup d'annonces et de promesses sur un air de campagne, ont remarqué certains : en effet, la forme choisie pour ces déclarations ne semblait pas hasardeuse. Un véritable meeting dans lequel Emmanuel Macron, seul en scène et sans notes, s'est projeté dans les années à venir tout en taclant les candidats aux élections présidentielles.

Dans l'entourage du président, on fait comme si de rien n’était : "Beaucoup sont dans la critique et dans le commentaire permanent (...). Nous, on pense à la France et on agit", a-t-on plaidé depuis l'Élysée.