Le meilleur de Laurent Gerra avec Emmanuel Macron et Pascal Praud

et Jade

publié le 11/10/2020 à 10:03

Emmanuel Macron a annoncé vendredi 2 octobre le projet de loi sur les séparatismes et en particulier sur l’islamisme radical. Parmi les principales mesures, on retrouve l'obligation de neutralité des agents de service public alors que certains conducteurs de bus demandent parfois de pouvoir porter un signe religieux.

"Brizitte, Brizitte, t'as vu, j'ai levé le voile sur notre projet de loi parce que c'est notre projeeet", s'est félicité le chef de l'État, avant que la première Dame ne le reprenne : "Fais attention à ton vocabulaire parce que 'lever le voile', cela peut-être stigmatisant en la matière".

Pascal Praud a présenté son programme de l'émission Les Auditeurs ont la parole à mademoiselle Jade. L'animateur informe qu'"on va pas parler de Roland-Garros, tournoi déplacé du mois de juin au mois d'octobre et qui se joue dans des conditions climatiques difficiles". Pascal Praud demande donc aux auditeurs : "Est-il possible de jouer au tennis avec une cagoule ? Rafael Nadal va-t-il chausser ses raquettes pour aller chercher son trophée ?". Le présentateur pose la question au 3210.