Présidentielle 2022 : le retour des petits chatons avant les élections

Marine Le Pen et Jean-Luc Melenchon tentent une nouvelle fois d'adoucir leur image

publié le 12/10/2020 à 07:46

Ils sont tout mignons, tout gentils, vous n’imaginez pas une seconde qu’ils puissent griffer. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon veulent faire oublier leurs excès. Ils ont tous les deux des problèmes d’images, ils font peur à une partie des Français. Alors, à l’approche de 2022, ce n’est pas un hasard, ils veulent tous les deux être un peu plus consensuels.

Le pays est déjà fatigué par la situation sanitaire et économique et par des débats souvent virulents. Dans une actualité souvent hystérisée et anxiogène, ils ne peuvent pas en rajouter. "Il ne faut pas rajouter de la tension à la tension", théorise même un proche de Marine Le Pen. Ils ont donc décidé de baisser d’un ton.

Pour Jean-Luc Mélenchon, qui va déclarer sa candidature dans les semaines qui viennent, c’est le retour du pédagogue. C’est ce qu’il a fait ce weekend lors d’un discours pour parler de planification écologique. C’est : "Je ne m’énerve pas… j’explique". Les images des perquisitions de la France insoumise remontent un peu, mais leur effet persiste dans l’opinion.

Une nouvelle quête de respectabilité

Pour Marine Le Pen, un de ses proches parle de "chiraquisation". Une stratégie qu’elle récuse. Mais l’idée autour d’elle, est d’être au-dessus des conflits et de mettre en avant pour adoucir son image, la mère de famille avant la candidate d’extrême droite. Son entourage l’invite même à se prêter au reportage photo Paris-Match avec ses enfants. Du papier glacé pour contrer une réalité : Marine Le Pen est jugée "inquiétante" par 6 Français sur 10. C’est le dernier obstacle pour son élection dans un second tour à la présidentielle.

Pour leur 3e candidature à l’élection présidentielle, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont un problème, ils ne sont pas tout neuf, pas franchement anti-système. En fait, ni l’un ni l’autre n’auront le vote dégagiste ou celui des électeurs blasés. D’où, dans leur 3e tentative, une nouvelle quête de respectabilité.