Sophie Pétronin : Marine Le Pen fustige "la libération de jihadistes"

publié le 09/10/2020 à 16:32

Marine Le Pen a demandé vendredi 9 octobre que l'exécutif informe les partis politiques et les parlementaires des "conditions" de la libération de l'ex-otage Sophie Pétronin au Mali.

"Je me réjouis quand une Française, qui a été enlevée et est restée en détention près de quatre ans, est libérée", a déclaré la présidente du Rassemblement national lors d'une conférence de presse sur l'immigration au siège de son parti à Nanterre.

"Les échos que nous avons eus, qui évoqueraient non pas quelques dizaines, mais semble-t-il quelques centaines, d'islamistes qui auraient été libérés en contrepartie, dont des jihadistes, (ne sont) évidemment pas pour nous rassurer quand on est attaché à la sécurité de notre pays", a ajouté la dirigeante d'extrême droite. "Nos soldats combattent au Mali depuis de longues années. Certains de leurs camarades sont morts au combat. Jamais on ne devrait transiger avec l’islamisme et permettre la libération de djihadistes, au risque d’exposer plus encore nos Armées déjà durement éprouvées", a-t-elle écrit sur Twitter.

Sophie Pétronin, la dernière otage française dans le monde, a recouvré la liberté au Mali et était attendue vendredi à la mi-journée en France, épilogue de près de quatre années de détention aux mains de jihadistes présumés. Sa libération et celle d'autres otages parachève une opération dont la genèse, le déroulement mais aussi les implications pour le gouvernement de transition au Mali sont entourés de vastes zones d'ombre.

