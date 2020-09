publié le 09/09/2020 à 06:45

La gauche face au chantier de 2022. La rentrée politique a des airs de préparation de campagne tant au Parti socialiste, que chez les Verts et La France insoumise. Afin de ne pas reproduire les querelles de 2017 notamment entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, la gauche cherche à se rassembler.

Une mission hautement délicate. Le premier a avoir ouvert la voie à une union de la gauche est Olivier Faure. Au lendemain des élections municipales, le premier secrétaire du Parti socialiste se disait "prêt à se ranger derrière celui qui incarnera la social-écologie".

Olivier Faure a ainsi soulevé un tabou au sein de son propre parti en évoquant la possibilité de ne pas avoir de candidat socialiste pour la présidentielle de 2022. Il a surtout éveillé les appétits de conquête de EELV et... de La France insoumise. Sans avoir officiellement annoncé sa candidature, Jean-Luc Mélenchon multiplie les appels de phare en direction du PS et certains le lui rendent bien.

La main tendue de Jospin

La petite musique d'un rassemblement PS-La France insoumise est revenue dans les mots d'une grande figure socialiste : Lionel Jospin. Dans un entretien à L'Obs, l'ancien premier ministre estime que "le message socialiste reste adapté à l'époque", mais le PS "doit retrouver de l'éclat. Pour réunir les Français, une gauche sociale et écologique doit se construire et se montrer audacieuse et réaliste. L'incantation ne suffira pas", affirme-t-il.

Pour lui, Jean-Luc Mélenchon a "su conquérir ce qu’il désirait : être reconnu, hors des bornes du Parti socialiste, pour son talent, ses intuitions politiques, son sens du verbe, et il a créé son propre mouvement, un mouvement qui compte". Des mots qui ont une résonance toute particulière, puisque le député des Bouches-du-Rhône a été ministre délégué à l'Enseignement professionnel dans le gouvernement de Lionel Jospin de 2000 à 2002.

L'ancien premier ministre pointe cependant le risque d'une guerre d'ego qui pourrait empêcher un rassemblement de la gauche. "Peut-il (Jean-Luc Mélenchon, ndlr) aller plus loin et plus haut ? Je ne sais. Il y aura peut-être un conflit entre son intelligence et son tempérament. Saura-t-il rassembler ou sinon accepter que d’autres le fassent ? Les 'insoumis' devront faire un choix entre l’exaltation de l’opposition radicale et la sagesse qu’impose la recherche d’une véritable responsabilité en vue d’une transformation profonde", a-t-il expliqué à L'Obs.

Mélenchon joue la carte du rassemblement

L'appel à la sagesse est lancé et bien reçu dans les rangs de la France insoumise. Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon salue un "fin penseur politique". "Lionel Jospin appelle chacun à sa responsabilité. Je lis son livre. J’accepte ses questions. Je le regarde. Je vois la grande histoire que les Français ont manquée", a-t-il écrit.

Dans L'Obs, le député LFI répond point par point aux interrogations de l'ancien membre du Conseil constitutionnel. "Si je suis candidat, j'arriverai fort de mon bilan électoral, de mon expertise, muni d'un programme ouvert, d'une brillante équipe soudée idéologiquement et décidé à fonder avec ceux qui l'auront voulu une nouvelle force politique", a-t-il déclaré.



Jean-Luc Mélenchon ne tarit pas d'éloge à l'égard de son ancien premier ministre. "Il nous voit 'sans effroi'. Et il ouvre le dialogue. Quoi de mieux ? Il le fait de manière exigeante, pas sur des détails, mais sur des questions de fond. Tant mieux", souligne-t-il..



De son côté, La France insoumise ne veut pas perdre de temps. Le 7 septembre, le mouvement a annoncé lancer une campagne de refonte de son programme L'Avenir en commun. "Mais il est grand temps de relancer la réflexion collective et d'y associer le plus grand nombre", a expliqué Clémence Guetté, coresponsable de La France insoumise, lors d'une conférence de presse.

L'option Mélenchon ne fait pas l'unanimité au PS

Cette petite musique ne fait pas l'unanimité. François Hollande milite pour que le PS redevienne "la grande force centrale". "Le PS ne peut pas rester dans l'état où il est. Il a un espace considérable à occuper face à la République en marche, qui a glissé à droite" et "n'est pas un vrai parti", a ajouté l'ancien chef d'État dans Ouest-France. Hors de question que le Parti socialiste se rallie à EELV ou à La France insoumise. "Beaucoup" de Français ne partageant pas les positions de ces partis, a dézingué François Hollande.



La question du rassemblement est peut-être dans les esprits mais elle n'est pas encore sur toutes les lèvres. Le 3 septembre dernier, Olivier Faure réclamait une clarification de Jean-Luc Mélenchon sur la laïcité. Interrogé sur Franceinfo sur les ambiguïtés supposées de La France Insoumise, le premier secrétaire du PS a déclaré : "Je l'ai connu entièrement républicain, laïc convaincu et je veux croire qu'au fond de lui-même, il l'est resté. Mais on ne peut pas maintenir cette ambiguïté", a-t-il mis en garde.



Avant de rassembler la gauche, Lionel Jospin aura la lourde tâche de rassembler son parti et d'éviter une guerre des chefs avec La France insoumise et EELV.