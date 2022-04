Présidentielle 2022 : Le Pen toujours mieux placée que Mélenchon face à Macron au second tour

Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon

Un écart qui se resserre. Selon notre sondage BVA pour RTL et Orange, Emmanuel Macron poursuit sa baisse face à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon lors d'hypothétiques seconds tours, même s'il serait toujours réélu. Le chef de l'État obtiendrait 54,5% (-1,5) des voix face à la candidate du Rassemblement National (45,5%, +1,5) et 62% des suffrages (-2) face à l'Insoumis (+2).

Face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron obtiendrait la majorité des voix des électeurs de Fabien Roussel (46%), Yannick Jadot (59%) et Valérie Pécresse (52%) tandis que celle qui l'avait déjà affronté au deuxième tour du scrutin présidentiel en 2017 bénéficierait d'une large partie des voix d'Éric Zemmour (82%). Les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon sont quant à eux partagés. 25% attribueraient leur vote au président de la République, 31% en faveur de Marine Le Pen et une majorité d'entre eux s'abstiendrait (44%).

Contre Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron compterait sur la voix de six électeurs sur dix ayant voté pour Valérie Pécresse au premier tour tandis que le candidat de La France Insoumise s'adjugerait le ralliement de près de la moitié des électeurs de Fabien Roussel (47%). Les sympathisants de Yannick Jadot seraient quant à eux divisés, attribuant autant de voix aux deux candidats (38%). La majorité de l'électorat d'Éric Zemmour et Marine Le Pen ferait alors le choix de s'abstenir (52%).

Echantillon de 1.502 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d'un échantillon représentatif de 1/611 Français âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas.