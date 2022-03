Présidentielle 2022 : deux Français sur trois favorables à un débat entre tous les candidats

Le refus du président de la République de participer à quelconque débat avant le premier tour divise les Français. Selon notre dernier sondage BVA pour Orange et RTL, ils sont très favorables à un grand débat entre tous les candidats à l’élection, mais la majorité comprend la décision d'Emmanuel Macron.

Les deux-tiers de Français (66%) souhaitent qu’un grand débat avec l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle ait lieu avant le premier tour, dont 35% qui y sont tout à fait favorables. Les jeunes (77% des 18-34 ans) et les employés (73%) sont les plus en attente de ce débat, de même que les sympathisant LFI (85%) et RN (80%) et ceux qui ont une mauvaise opinion d’Emmanuel Macron (76%).

Les Français sont plus partagés quant à la décision du chef de l’État de ne pas participer à un tel débat : une petite majorité d’entre eux (52%) comprennent sa position, compte tenu du fait que ce n’est pas une obligation institutionnelle, qu’aucun autre Président ne l’a fait par le passé et que ce débat serait déséquilibré en le positionnant comme seul face à 11 opposants.

Ce refus de participer à un débat avec l’ensemble des candidats à l’élection est logiquement mieux compris par les sympathisants LREM (90%), mais également par les sympathisants LR (62%), EELV (62%) et PS (64%). À l’inverse cette position est mal perçue par les plus hostiles au président : seuls 42% des employés et des ouvriers, 28% des sympathisants LFI, 24% des sympathisants RN et 22% des sympathisants R! acceptent ce refus de débattre.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés sur Internet les 21 et 22 mars 2022.