Un vote volatil et incertain. Selon notre sondage BVA pour RTL et Orange, 40 % des Français qui envisagent d'aller voter n'ont pas encore fait leur choix et peuvent changer d'avis. En détail, 25 % pensent savoir pour qui voter mais se réservent le droit de mettre un autre nom dans l'urne le jour du scrutin ; 14 % n'ont pas exprimé d'intention de vote.

Depuis début décembre, cet indice de volatilité baisse très lentement. En fin d'année 2021, parmi ceux qui envisageait d'aller voter au premier tour de l'élection présidentielle, près de la moitié ne savait pas pour qui voter de manière certaine. C'est seulement depuis le début de mois de mars que cet indice est passé sous la barre des 40 %.

Autre donnée : parmi les Français inscrits sur les listes électorales, les trois-quarts se déclarent certains d'aller voter lors du premier tour de la présidentielle qui se déroulera le dimanche 10 avril prochain. Un chiffre qui fluctue légèrement au fil des semaines mais qui reste aux alentours des 70 %.

Échantillon de 1500 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d’un échantillon représentatif de 1638 Français âgés de 18 ans et plus.