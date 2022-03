Présidentielle 2022 : Mélenchon progresse dans les sondages et se voit désormais au second tour

Depuis une dizaine de jours, la dynamique est chez Jean-Luc Mélenchon. Au moins dans les sondages. Longtemps autour des 10 % d'intentions de vote, il atteint aujourd'hui les 12 % devant la candidate des Républicains Valérie Pécresse mais aussi Éric Zemmour dans certaines enquêtes d'opinion. Dans son camp, on commence à croire à une place au second tour de la présidentielle.

Devant lui, Emmanuel Macron est loin devant mais Marine Le Pen n'est qu'à quelques points. L'écart n'est pas insurmontable, Jean-Luc Mélenchon parle même d'un "trou de souris" qui lui permettrait d'atteindre la finale présidentielle. Les sondages commencent à le tester dans un face-à-face avec le président sortant. Il espère que cette hypothèse de le voir au second tour déclenchera un vote en sa faveur. Son argument "je suis le seul avec un programme différent d'Emmanuel Macron" semble fonctionner.

Pour le moment, il progresse grâce aux électeurs qui auraient souhaité voter Taubira mais aussi aux déçus de Yannick Jadot. Les nouveaux électeurs, plus jeunes et donc plus abstentionnistes, sont difficiles à convaincre. Lors de la précédente présidentielle, c'est en mars que Jean-Luc Mélenchon était passé de 12 % à 19 % d'intentions de vote. Il espère réitérer cette performance en organisant une grande marche à Paris le weekend prochain et des meetings hologrammes juste avant le premier tour.