Guerre en Ukraine : les candidats à la présidentielle condamnent unanimement les actions russes

"Ce n’est plus une agression, une attaque, une violation de frontières, c’est la guerre", a communiqué Christiane Taubira ce jeudi 24 février sur son compte Twitter après les premières opérations militaires russes sur le sol ukrainien depuis le milieu de la nuit jeudi. La candidate est rejointe unanimement par ses futurs adversaires - si elle parvient à obtenir ses 500 parrainages - le 10 avril prochain.

Valérie Pécresse, candidate LR, a, elle, condamné "avec la plus grande fermeté la guerre entamée par la Russie", tout comme le candidat Reconquête Éric Zemmour. Dans un communiqué, Jean-Luc Mélenchon a quant à lui déploré "une escalade insupportable" avant de penser aux populations civiles, principales victimes de ce conflit. "Notre pensée et notre compassion se portent vers les populations victimes et nos compatriotes encore présents sur place. L’histoire du vieux continent bascule", a-t-il écrit.

"J'exprime ma solidarité et mon soutien avec l'Ukraine et son peuple", a tweeté Anne Hidalgo, maire de Paris et représentante du Parti socialiste.

Un appel à de sévères sanctions

Au delà de la condamnation des opérations militaires, les candidats à la présidentielle ont également tenu à dévoiler leur volonté de sanctionner Vladimir Poutine. "Nous devons produire des actes politiques pour renouer le dialogue et retrouver la paix", a communiqué Fabien Roussel. Valérie Pécresse va un peu plus loin en demandant que "la réponse de la France et de l'Europe" soit "vigoureuse, coordonnée et sévère".

Marine Le Pen, dans un communiqué, a appelé à la "cessation immédiate des opérations militaires russes en Ukraine" et demandé à ce que la France prenne l'initiative d'une "réunion diplomatique, sous l'égide de l'ONU".

De son côté, Nathalie Arthaud a exhorté : "À bas la guerre, des grandes puissances sur le dos des peuples !".