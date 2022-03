Présidentielle 2022 : Mélenchon s'adresse "à chaque conscience de gauche" pour rallier le second tour

"Je dis à chaque conscience de gauche : chacun est personnellement responsable du résultat", clame le candidat insoumis à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon dans le Journal du dimanche 13 mars, estimant être "sur le pas de la porte du second tour".

Interrogé sur sa capacité à rassembler la gauche alors que la socialiste Anne Hidalgo et l'écologiste Yannick Jadot critiquent ses positions sur l'Ukraine, Jean-Luc Mélenchon a répondu : "Leur hostilité veut m'empêcher d'accéder au second tour. Mais qui s'y trouvera alors ? Le Pen ou Zemmour. Assument-ils ce choix non dit ?"

Il tacle en particulier la maire de Paris: "Le PS ? À 1,5% (dans les sondages), à quoi sert-il, à part à dire du mal de moi ?" Quant au communiste Fabien Roussel, il "a évalué que sa divergence avec moi sur les steaks-frites, la police et le nucléaire valait une candidature concurrente. À quel prix politique ? Je le regrette", ajoute-t-il. "Mais ses électeurs savent qu'ils vont être décisifs pour me porter au second tour", insiste l'Insoumis.

Selon celui qui s'est déclaré dès 2020 pour tenter de se préserver des divisions à gauche, "l'union populaire ne viendra pas des chefs, mais du peuple à la base". "Je dis à chaque conscience de gauche, progressiste, humaniste : chacun est personnellement responsable du résultat", ajoute Jean-Luc Mélenchon, qui demande à "ne pas se cacher derrière le blocage des chefs".

Il affirme : "Aujourd'hui, j'arrive sur le pas de la porte du second tour. La clé est dans votre bulletin de vote personnel". L'Insoumis confie : "Cette présidentielle, je la sens bien." Le député des Bouches-du-Rhône est crédité de 10 à 13% des intentions de vote, loin devant à gauche, mais encore à plusieurs points du second tour dans la plupart des sondages.