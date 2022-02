Présidentielle 2022 : "Je t'avais crue", Mélenchon écrit à Taubira victorieuse à la Primaire populaire

À peine choisie par les votants de la primaire populaire, Christiane Taubira appelait au rassemblement, ce dimanche 30 janvier. Dans sa prise de parole, elle avait surtout annoncé qu'elle tenterait de joindre les autres candidats de la gauche.

Mais sans surprise, personne n'a décroché en disant "ok, c'est bon je me retire". Jean-Luc Mélenchon s'est fendu d'un sms "je t'avais crue quand tu regrettais le nombre de candidatures. Tu y rajoutes la tienne, mais je n'en veux qu'à ma confiance". Bref Christiane Taubira n'a guère plus de succès avec sa campagne téléphonique qu'Arnaud Montebourg avant Noël.

François Hollande y est allé lui aussi de son petit commentaire assassin : "une note n'est pas un vote", a lancé l'ancien président lors d'une conférence. "On est dans la même impasse, il y a toujours autant de candidats, mais pas de ligne politique", a-t-il ajouté.