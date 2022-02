À peine choisie par les votants de la primaire populaire, Christiane Taubira appelait au rassemblement, ce dimanche 30 janvier. Dans sa prise de parole, elle avait surtout annoncé qu'elle tenterait de joindre les autres candidats de la gauche.

Ce qu'elle a effectivement fait, en leur expliquant qu'ils ne "peuvent pas s'asseoir sur le vote de 400.000 personnes". Les réactions, elles, sont fraîches. Chez Yannick Jadot, "on n'a pas de raison de faire le récit des manœuvres de marketing politique, à la place de la candidate de plus". Une réponse pleine d'ironie. Pas grand-chose à en dire du côté de l'équipe de campagne de Fabien Roussel non plus.

Anne Hidalgo soutenait, elle, ce lundi des sans-papiers employés par la société Chronopost. Ces derniers luttent pour leur régularisation. Interrogée à ce sujet, la candidate PS a fait mine de ne rien entendre.

Enfin, Jean-Luc Mélenchon n'a pas pris l'appel, mais a répondu dans un long message. Celui-ci dit "douter de la sincérité de la démarche de rassemblement". Il a également posé un préalable à toute discussion, que l'on "cesse les appels à bloquer ses parrainages". Allusion à une vidéo des organisateurs de la primaire populaire. Pour l'instant, l'opération rassemblement de Christiane Taubira ne fait pas recette.